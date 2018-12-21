В Конго потерпел крушение Ан-26 с российскими пилотами

В Демократической Республике Конго (ДРК) потерпел крушение самолет Ан-26. На борту находились три пилота из России.

«В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно. Пока не известны имена и судьбы пилотов наших», — приводит «РИА Новости» слова посла в ДРК Алексея Сентебова.

По его словам, Ан-26 компании GomAir потерпел крушение накануне в 35 километрах от Киншасы.

По данным СМИ, Ан-26 1984 года выпуска перестал выходить на связь с диспетчерами в четверг вечером. Предположительно, воздушное судно находилось примерно в 40 километрах от международного аэропорта Нджили.