Постма и Педан сыграют с «Трактором»

Тренер «Ак Барса» Александр Завьялов перед матчем против «Трактора» отметил, что команда сделала выводы после поражения от «Металлурга», и рассказал о перестановках в составе.



— Удалось ли разобраться в том, что произошло с командой в третьем периоде матча с «Металлургом»?

— Я думаю, что здесь ситуация такая: ведя в счете 3:1, маленько успокоились, начали прижиматься к своим воротам. Хотя изначально мы доносили до ребят, что не нужно прижиматься, надо продолжать действовать в том же стиле: так же атаковать, не давать раскатываться сопернику. Но получилось так, что мы пропустили в третьем периоде два гола, и эта шайба на последней минуте в формате пять на шесть привела к такому результату. А то, что произошло в буллитной серии… Пока мы в этом компоненте маленько слабоваты.

— С каким настроем подходим к сегодняшнему матчу?

— Думаю, ребята все переосмыслили, они сами прекрасно понимают, что упустили победу. Думаю, что сегодня они выйдут в хорошем боевом настроении. Мы выходим на каждый матч, чтобы выигрывать.

— Судя по раскатке, у нас есть изменения в оборонительной линии?

— Да, мы решили сегодня дать отдохнуть Никите Лямкину и Роме Манухову. Вместо них сыграют Пол Постма и Андрей Педан. Остальные пары обороны останутся без изменений, — приводит слова Завьялова официальный сайт казанского клуба.

Матч «Ак Барс» — «Трактор» пройдет в Казани сегодня, в 19.00 мск.