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Торговая палата РФ согласовала отставку главы ТПП Башкирии Фазлыева – СМИ

14:04, 16.12.2018

Уфимский предприниматель Азат Фазлыев покинет в ближайшие дни кресло руководителя Торгово-Промышленной Палаты Башкортостана.

«Соответствующее решение уже принято», — сообщает ИА «Медиакорсеть» со ссылкой на источник в Москве.

«Это — неправда, такая информация уже месяц ходит», — отрицает Фазлыев сведения источника ИА «Медиакорсеть».

При этом источник подчеркнул, что «отставка Фазлыева согласована руководством Торгово-промышленной палаты РФ» и уже известен преемник Фазлыева.

Отмечается, что ему поставлена задача вернуть ТПП Башкирии статус центра, вокруг которого консолидируется крупный и средний башкирский бизнес.

Ранее сообщалось, что торгово-промышленная палата Башкирии запустит деловое интернет-издание под названием RB Today.

ОбществоВласть Башкортостан
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