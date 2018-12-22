Сегодня утром в Татарстане местами ожидается туман и до -17

В субботу, 22 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег. В отдельных районах сохранятся гололедно-изморозевые отложения. Утром местами туман

Ветер южный, юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура утром составит до -17 градусов. днем от -8 до -13 градусов. В Казани днем ожидается от -8°С до -11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -10°С до -13°С.