С 1 января в Пермском крае подорожает газ на 1,7%

С 1 января 2019 года в Пермском крае подорожает газ для населения. Решение приняла региональная служба по тарифам.

Согласно постановлению «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Пермского края», тариф на природный газ ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» для нагрева пищи составит 5, 81 рубля за кубометр, и 4,81 рубля за кубометр — для отопления.

Рост тарифов составит 1,7%, пишет «Коммерсант».

Напомним, ранее сообщалось, что Росстат оценил рост цен на бензин за 10 месяцев в 9,4%.