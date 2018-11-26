Росстат оценил рост цен на бензин за 10 месяцев в 9,4%

Росстат опубликовал оценку изменения цен на автомобильное топливо за 10 месяцев 2018 года. По его данным, в январе — октябре цены на бензин для конечных потребителей выросли на 9,4% в годовом выражении. В частности, АИ-92 подорожал на 9,8%, АИ-95 — на 9,2%, АИ-98 — на 8,1%. Рост цен на дизельное топливо за этот же период составил 13,2%.

В то же время отпускные цены производителей выросли больше. Так, цены производителей на автомобильный бензин относительно января — октября 2017 года увеличились на 16,8%, а на дизельное топливо — на 27,6%.