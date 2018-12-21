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Минниханов принял участие в заседании оргкомитета WorldSkills-2019

13:58, 21.12.2018
Минниханов принял участие в заседании оргкомитета WorldSkills-2019
Фото: worldskillsrussia.org

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению WorldSkills-2019. Провела заседание вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На мероприятии обсуждались вопросы правового и финансового обеспечения предстоящего чемпионата, передает пресс-служба президента РТ.

Минниханов доложил о ходе подготовки к чемпионату, о текущей ситуации. Отдельно он остановился на культурной и волонтерской программах.

Напомним, что Казань ожидает около 200 тысяч участников, посетителей и гостей на мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Право провести чемпионат столица Татарстана получила в августе 2015 года.

ОбществоВласть Татарстан
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