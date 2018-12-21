Следком возбудил дело по факту избиения полицейскими 13-летнего подростка в Орске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в Орске.

По данным следствия, днем 14 декабря правоохранители в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий избили в одном из дворов города 13-летнего подростка и его знакомого, который, по предварительной информации, является инвалидом.

По размещенному в СМИ видео избиения 13-летнего подростка в Оренбургской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.



Следователи СКР допрашивают сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Орское», мать подростка и очевидцев задержания pic.twitter.com/JcYAzz7ULh

— Следственный комитет (@sledcom_rf) 21 декабря 2018 г.

В настоящее время следователи допрашивают руководителей и сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Орска, мать подростка и очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее экс-начальник МВД Башкирии получил 3,5 года колонии за избиение задержанного.