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Следком возбудил дело по факту избиения полицейскими 13-летнего подростка в Орске

13:55, 21.12.2018
Следком возбудил дело по факту избиения полицейскими 13-летнего подростка в Орске
Фото: скриншот

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в Орске.

По данным следствия, днем 14 декабря правоохранители в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий избили в одном из дворов города 13-летнего подростка и его знакомого, который, по предварительной информации, является инвалидом.

В настоящее время следователи допрашивают руководителей и сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Орска, мать подростка и очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее экс-начальник МВД Башкирии получил 3,5 года колонии за избиение задержанного.

Общество
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