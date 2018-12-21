МВД Татарстана: в столкновении «Газели» и двух «легковушек» под Зеленодольском пострадали пять человек

В МВД Татарстана «Реальному времени» рассказали подробности утренней аварии под Зеленодольском, из-за которой некоторое время было затруднено движение на объездной трассе. В результате столкновения трех автомобилей пострадали пять человек.

По предварительным данным, автомобиль KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью» и с Daewoo Nexia. В результате ДТП никто не погиб. Все пятеро пострадавших были доставлены в больницу.

Напомним, что сегодня утром из-за этой аварии было ненадолго ограничено движение. Позже «Волго-Вятскуправтодор» сообщил о полном восстановлении движения.