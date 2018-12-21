Новости общества

12:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Совфед одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда

11:42, 21.12.2018
Совфед одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума — 11 280 рублей.

В соответствии с действующим законодательством, начиная с 1 января МРОТ должен устанавливаться федеральным законом ежегодно в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года, сообщает ТАСС.

В настоящее время МРОТ составляет 11 163 рубля.

Ранее появилась информация о том, что на помощь регионам для повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума правительство выделило из резервного фонда 36 млрд рублей.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Андреем Юдовым, Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан

Сюжеты

Все сюжеты