Совфед одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда

Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума — 11 280 рублей.



В соответствии с действующим законодательством, начиная с 1 января МРОТ должен устанавливаться федеральным законом ежегодно в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года, сообщает ТАСС.

В настоящее время МРОТ составляет 11 163 рубля.

Ранее появилась информация о том, что на помощь регионам для повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума правительство выделило из резервного фонда 36 млрд рублей.