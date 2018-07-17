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Регионам выделили 36 млрд рублей из резервного фонда для повышения МРОТ

13:59, 17.07.2018
Регионам выделили 36 млрд рублей из резервного фонда для повышения МРОТ
Фото: pixabay.com

Правительство выделило из резервного фонда РФ 36 млрд рублей на помощь регионам для повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 млрд рублей, я подписал два документа как раз, но и прорабатываем вопрос о дополнительном финансировании», — цитирует его «Интерфакс».

Напомним, что в России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом и достиг 11 163 рублей.

Экономика
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