Регионам выделили 36 млрд рублей из резервного фонда для повышения МРОТ

Правительство выделило из резервного фонда РФ 36 млрд рублей на помощь регионам для повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



«Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 млрд рублей, я подписал два документа как раз, но и прорабатываем вопрос о дополнительном финансировании», — цитирует его «Интерфакс».

Напомним, что в России с 1 мая в силу вступил закон, согласно которому МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом и достиг 11 163 рублей.