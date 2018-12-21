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Николай Цулыгин: «К сожалению, не смогли воспользоваться своими шансами»

09:47, 21.12.2018

Накануне уфимский «Салават Юлаев» проиграл в Москве «Спартаку» в серии буллитов — 1:2.

Николай Цулыгин, главный тренер ХК «Салават Юлаев», прокомментировал этот результат:

— Поздравляю команду «Спартак» с победой. Что хочу сказать по нашей игре: мы имели очень много шансов выиграть этот матч, особенно в концовке, когда играли в большинстве. К сожалению, мы не смогли этим воспользоваться.

— Как состояние Антона Бурдасова?

— По Бурдасову я сейчас не могу ответить, доктора позднее скажут после обследования.

— Не жалеете об обмене Федорова на Филатова? Когда Филатов начнет приходить в себя? Ведь Федоров уже сейчас приглашается в олимпийскую сборную России...

— Федоров — молодец. По Филатову мы пытаемся и будем дальше пытаться...


СпортХоккей Башкортостан
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