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Башкирия приобрела за счет федерального бюджета 23 автомобиля скорой помощи

08:42, 21.12.2018
Башкирия приобрела за счет федерального бюджета 23 автомобиля скорой помощи
Фото: pixabay.com

Медицинские организации Башкирии получили 23 автомобиля скорой помощи, приобретенные за счет федерального бюджета.

Поставка была осуществлена по распоряжению правительства России в целях обновления автопарка. Поставщиками автомобилей скорой медицинской помощи являются российские автопроизводители ГАЗ и УАЗ. Машины отправятся в районы Башкирии.

Автомобили укомплектованы самым необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, электрокардиографом, ингалятором и так далее. Также на всех скорых установлено навигационное оборудование ГЛОНАСС.

Кроме того, правительством РБ выделены средства для приобретения еще 172 автомобилей скорой помощи, сообщили в пресс-службе администрации Башкирии.

Напомним, власти Башкирии в 2019 году направят на ремонт подъездов 1 млрд рублей.

ОбществоМедицина Башкортостан
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