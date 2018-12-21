Росимущество может перейти в ведение казначейства

Правительство с начала 2019 года возобновит дискуссии о судьбе Росимущества. Ведомство могут сохранить в ведении Минэкономики или передать Федеральному казначейству.



Ранее стало известно, что глава Росимущества Дмитрий Пристансков уходит в отставку, а его место займет экс-глава Главного следственного управления СКР по Москве Вадим Яковенко. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, назначение согласовано и может быть утверждено в ближайшие дни.

Чиновники задумывались о преобразовании Росимущества в госкорпорацию с сохранением за ним только управление активами — полномочия по работе с казной и земельным отношениям предполагалось передать казначейству и Росреестру.

Напомним, Счетная палата выявила, что агентство тратит на хранение конфиската больше, чем получает от его продажи. При этом реализуется лишь 1% конфискованного имущества, а остальное подлежит утилизации, которая является самым непрозрачным и затратным этапом работы с конфискатом.