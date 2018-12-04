СП назвала конфискацию имущества убыточной для государства

По итогам прошлого года расходы Росимущества на хранение конфиската превысили доходы от его продажи.



Так, в 2017 году расходы за хранение составили 222 млн рублей, а доходы от реализации — 180 млн рублей, за первое полугодие 2018 года — 62 млн и 64 млн рублей соответственно.

«Отдельной проблемой являются значительные расходы на хранение имущества, превышающие доходы от его реализации», — передает РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты.

Эффективно распоряжаться конфискатом Росимущество не может «из-за недостаточного нормативного регулирования». Отмечается, что основные документы в этой сфере потеряли актуальность — например, базовое Положение об учете имущества неактуально уже десять лет в связи с ликвидацией Российского фонда федерального имущества еще в 2008 году.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ одобрила закон о передаче средств, конфискованных у коррупционеров, в Пенсионный фонд России. В фонд кроме этого будут отправлять деньги, полученные от продажи имущества, конфискованного у преступников.