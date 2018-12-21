Россия заняла 55-е место в рейтинге наиболее подходящих стран для ведения бизнеса
Россия заняла 55-е место в рейтинге наиболее подходящих стран для ведения бизнеса в 2018 году по версии Forbes.
Список возглавила Великобритания Второе место ушло к Швеции, тройку замыкает Гонконг.
В топ-10 также вошли Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.
При составлении рейтинга учитывалось 15 показателей: защищенность прав собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, размер рынка, политические риски, уровень жизни, качество рабочей силы, личная, торговая и финансовая свобода, уровень бюрократии и защищенность инвестиций.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ планирует принять более 200 мер, снимающих барьеры для бизнеса.АналитикаОбщество
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