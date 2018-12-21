Россия заняла 55-е место в рейтинге наиболее подходящих стран для ведения бизнеса

Россия заняла 55-е место в рейтинге наиболее подходящих стран для ведения бизнеса в 2018 году по версии Forbes.

Список возглавила Великобритания Второе место ушло к Швеции, тройку замыкает Гонконг.

В топ-10 также вошли Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

При составлении рейтинга учитывалось 15 показателей: защищенность прав собственности, инновации, налоги, технологии, коррупция, размер рынка, политические риски, уровень жизни, качество рабочей силы, личная, торговая и финансовая свобода, уровень бюрократии и защищенность инвестиций.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ планирует принять более 200 мер, снимающих барьеры для бизнеса.