На Украине два чиновника пытались выкинуть в окно взятку в размере 21 млн рублей

Два сотрудника компании «Укргаздобыча» во время обыска попытались выбросить из окна 9 млн гривен (более 21 млн рублей, — прим. ред.).

«Сегодня задержали двух чиновников <…>, которые наладили схему получения десяти процентов отката за госзаказ. При получении очередного транша <…> злоумышленники были задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия», — сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

В компании пообещали принять меры в отношении сотрудников, если их вина будет доказана.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) нашла на Украине массовые нарушения в соглашении о безвизовом режиме и пригрозила отменить его для граждан страны. Среди нарушений числятся и недостатки коррупционного характера.