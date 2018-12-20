ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Украины

Еврокомиссия (ЕК) нашла на Украине массовые нарушения в соглашении о безвизовом режиме и пригрозила его отменой для граждан страны

Так, ЕК выдвинула Украине семь условий для продолжения безвиза. В том числе властям страны надо срочно сократить число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов с украинским гражданством, восстановить независимость и работу специальной антикоррупционной прокуратуры, отказаться от «чрезмерного регулирования» неправительственных организаций, повысить эффективность полиции и спецслужб в борьбе с оргпреступностью, в том числе, киберпреступностью, и т.д., сообщает «Страна.ua».

Ранее Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в ответ на действия Киева ускорить выдачу украинцам российских паспортов.

Позднее стало известно, что украинские пограничники стали отказывать во въезде в страну не только мужчинам, но и женщинам.