Построенный в Зеленодольске патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав ВМФ России

Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков», построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького, вошел в состав ВМФ России.

Как сообщает пресс-служба предприятия, торжественная церемония передачи состоялась в Новороссийске. В скором времени корабль приступит к выполнению задач в составе Черноморского флота.

Отмечается, что «Василий Быков» — первый российский корабль, который спроектирован с применением модульной концепции вооружения.

Напомним, что головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» был заложен в Зеленодольске 26 февраля 2014 года. Всего судостроительный завод к 2022 году передаст Военно-морскому флоту России шесть корветов.