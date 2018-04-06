Зеленодольский завод к 2022 году передаст ВМФ России шесть корветов проекта 22160

ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» к 2022 году передаст Военно-морскому флоту России шесть корветов (патрульных кораблей) проекта 22160. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.



В ведомстве напомнили, что головной патрульный корабль в серии проекта 22160 — «Василий Быков» — был заложен 26 февраля 2014 года на заводе в Зеленодольске. Другие корабли сейчас находятся на разных стадиях готовности, передает ТАСС.



Ранее сообщалось, что испытания патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков» начнутся на Черноморском флоте в ближайшее время. Американские СМИ назвали дизайн российского корвета «достаточно гениальным».