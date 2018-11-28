В Казани сдали четырехсекционный дом в ЖК «Возрождение»
В казанском жилом комплексе «Возрождение» сдали очередной дом по ул. Павлюхина, 110г.
Как сообщает пресс-служба, 160 из 346 квартир принадлежат дольщикам «ФОНа».
Четырехсекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями стал вторым сданным объектом в ЖК «Возрождение». Секции дома имеют 14, 18 и 20 этажей. Площадь квартир составила 20187,1 кв. м.
Напомним, в феврале этого года сдали первый дом в ЖК «Возрождение», ранее входивший в ЖК «Симфония».Недвижимость Татарстан
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