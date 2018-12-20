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КВЗ до конца года поставит Минобороны партию Ми-8МТВ-5-1

17:23, 20.12.2018
КВЗ до конца года поставит Минобороны партию Ми-8МТВ-5-1
Фото: tvzvezda.ru

Казанский вертолетный завод (входит в холдинг «Вертолеты России») до конца года поставит Минобороны партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1. Передача будет досрочной.

«Производственные мощности предприятия позволяют нам по многим направлениям работать с опережением графика, и по согласованию с нашими коллегами из Минобороны мы выполняем наши контрактные обязательства досрочно», — приводит пресс-служба холдинга слова директора Казанского вертолетного завода Юрия Пустовгарова.

Делегация Минобороны РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко в Казани проследила за летными испытаниями вертолета Ми-38Т. В завершение своего визита на предприятие заместитель министра обороны провел совещание с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Татарстана.

ПромышленностьОПК Татарстан
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