КВЗ до конца года поставит Минобороны партию Ми-8МТВ-5-1

Казанский вертолетный завод (входит в холдинг «Вертолеты России») до конца года поставит Минобороны партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1. Передача будет досрочной.

«Производственные мощности предприятия позволяют нам по многим направлениям работать с опережением графика, и по согласованию с нашими коллегами из Минобороны мы выполняем наши контрактные обязательства досрочно», — приводит пресс-служба холдинга слова директора Казанского вертолетного завода Юрия Пустовгарова.

Делегация Минобороны РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко в Казани проследила за летными испытаниями вертолета Ми-38Т. В завершение своего визита на предприятие заместитель министра обороны провел совещание с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Татарстана.