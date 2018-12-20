Путин: «Царь хороший, а бояре — они воры и разбойники»

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал ряд скандальных высказываний чиновников.

«У вас вот опят так получается: царь хороший, а бояре — они воры и разбойники», — сказал глава государства.

По его мнению, возмутившие граждан высказывания сделали неквалифицированные чиновники.

При этом глава государства считает, что многие госслужащие неаккуратно высказываются, «ляпают, не подумав», отметил Путин. Он добавил, что среди чиновников много порядочных и деятельных людей.



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