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Экономика

Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,75%

15:17, 20.12.2018

Банк Англии по итогам декабрьского заседания оставил значение базовой процентной ставки неизменным, на уровне 0,75%.

Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($552,4 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов, передает «Интерфакс».

Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение повысить базовую процентную ставку на 0,25%, до 2,25—2,5%.

Экономика
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