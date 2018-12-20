Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,75%
Банк Англии по итогам декабрьского заседания оставил значение базовой процентной ставки неизменным, на уровне 0,75%.
Британский ЦБ также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($552,4 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов, передает «Интерфакс».
Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.
Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение повысить базовую процентную ставку на 0,25%, до 2,25—2,5%.Экономика
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