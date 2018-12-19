ФРС повысила ставку до 2,25—2,5 процента

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение повысить базовую процентную ставку на 0,25%, до 2,25—2,5%.

«На фоне уже существующих и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет решил повысить целевой интервал ставки ФРС на уровне 2,25—2,5%», — сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, что в сентября этого года ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2—2,25% годовых. До этого ее также повышали в июне и марте.