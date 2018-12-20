Путин подтвердил желание править миром

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что действительно мечтает править миром.

Журналистка The Wall Street Journal задала президенту вопрос о его внешней политике:

— Запад видит в России большую угрозу. Они даже думают, что вы как президент России хотите править миром, — сказала корреспондент.

«Конечно», — пошутил президент.

«Что касается управления миром, то мы знаем где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве», — продолжил глава государства.

Далее президент серьезно рассказал, что видит главной целью внешней политики России встраивание в пространство мировой политики. Путин считает, что нашу страну должны воспринимать как равную среди равных.



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