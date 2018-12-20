Новости общества

15:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин подтвердил желание править миром

15:06, 20.12.2018
Путин подтвердил желание править миром
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что действительно мечтает править миром.

Журналистка The Wall Street Journal задала президенту вопрос о его внешней политике:

— Запад видит в России большую угрозу. Они даже думают, что вы как президент России хотите править миром, — сказала корреспондент.

«Конечно», — пошутил президент.

«Что касается управления миром, то мы знаем где находится штаб, который пытается это делать. И он не в Москве», — продолжил глава государства.

Далее президент серьезно рассказал, что видит главной целью внешней политики России встраивание в пространство мировой политики. Путин считает, что нашу страну должны воспринимать как равную среди равных.

Следить за трансляцией пресс-конференции Путина можно здесь.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты