Антон Зиньковский может пополнить ряды «Крыльев Советов»

По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник ФК «Чертаново» Антон Зиньковский в зимнее трансферное окно может перейти в самарские «Крылья Советов».

22-летний полузащитник — один из самых талантливых игроков ФНЛ и в целом российского футбола. В осенней части первенства ФНЛ футболист в 22 матчах забил 11 голов (пять с пенальти) и отдал 2 голевые передачи.

Самарский клуб на зимнюю паузу ушел, занимая 13 строчку в турнирной таблице, в активе команды Миодрага Божовича 17 очков.

Команда из Чертаново — в лидирующем квартете ФНЛ, четвертое место.

