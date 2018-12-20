«Уфа-Алиса» дома принимает одного из лидеров отечественного гандбола

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» завершает игровой год в чемпионате женской Суперлиги России. Первым соперником на финише декабря будет «Ростов-Дон». Игра с ростовчанками, ныне занимающими второе место с 18 очками, состоится 20 декабря. Матч стартует в 16.00 мск в СОК «Приозерный».

В первом круге в Ростове-на-Дону уфимки проиграли со счетом 20:37.



Далее, 22 декабря, уфимская команда примет «Ладу» из Тольятти, которая возглавляет турнирную таблицу с 20 баллами в активе.

«Уфа-Алиса» с двумя очками опережает лишь 11-ю команду Лиги — майкопский «АГУ-Адыиф», у которого очков нет.