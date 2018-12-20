Более тысячи жителей Самары остались без тепла из-за коммунальной аварии

В центре Самары из-за коммунальной аварии без отопления остались более тысячи человек в четверг 20 декабря.

Отключение коснулось 12 многоквартирных домов, а также детского сада в Советском районе. Причиной аварии стала утечка на трубопроводе диаметром 150 мм по улице Мориса Тореза.

В настоящее время специалисты проводят работы на двух участках трубы по 5 и 7 метров каждый. В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что работы по восстановлению поврежденного трубопровода завершатся вечером.

Напомним, ранее самарские коммунальщики опровергли информацию о заражении воды в городе.