Самарские коммунальщики опровергли информацию о заражении воды в городе

Фото: скриншот

В Самаре коммунальщики опровергли слухи о заражении воды после аварии на очистных сооружениях.

Информация была размещена на «медицинском сайте». В статье сообщалось, что в воду попал смертельный вирус, который угрожает горожанам. Чтобы не заразиться болезнью, людям необходимо было купить препарат от паразитов, «разработанный российскими и швейцарскими специалистами».

«Никаких перебоев в работе насосно-фильтровальных станций «РКС-Самара», которые занимаются подготовкой и подачей холодной питьевой воды, не было, все оборудование работает в штатном режиме, вода подавалась и подается полностью соответствующая нормам и требованиям СанПиН», — рассказали в пресс-службе «РКС-Самара».

В компании отметили, что возмущены данной ситуацией, которая порочит их репутацию, а также посоветовали самарцам не поддаваться на уловки рекламщиков.

Напомним, ранее в МВД опровергли информацию о распространении наркотика «земляника» в Татарстане.