Повышение ставки ФРС обвалило рынки по всему миру

Повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США обвалило рынки по всему миру. Инвесторы в Европе и Азии негативно отреагировали на ужесточение монетарной политики, в результате в красной зоне оказались основные американские и европейские индексы, пишет Bloomberg.

Распродажи начались в среду, после решения ФРС и комментариев ее главы Джерома Пауэлла. По итогам дня индекс S&P-500 упал на 1,5% и достиг нового локального минимума. В четверг падение продолжилось. Индекс Stoxx Europe 600 на открытии торгов терял 1,6%, сообщает The Wall Street Journal. Японский Nikkei 225 в четверг закрылся падением на 2,9%, просел также китайский Shanghai Composite. Кроме того, в течения дня падали фьючерсы на американские акции.

Индекс Мосбиржи вчера закрылся ростом на 0,4%, в четверг на 13.45 по московскому времени он терял 0,9%.

Вчера ФРС в четвертый раз за год повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25—2,50%. Также Джером Пауэлл подтвердил планы по дальнейшему повышению в 2019 году.