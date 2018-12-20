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Сборная России на 48-м месте в рейтинге Международной федерации футбола

13:00, 20.12.2018

Сборная России осталась на 48-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, который 20 декабря опубликовал официальный сайт ФИФА.

Команда Станислава Черчесова, которая в ноябрьском рейтинге сборных упала на семь позиций, имеет 1 424 очка.

Первое место сохранили за собой бельгийцы. Вторую строчку занимают действующие чемпионы мира французы. На третьей позиции располагаются бразильцы.

Наибольшее количество очков с декабря 2017 года набрала сборная Франции (165).

Рейтинг ФИФА (20 декабря):

1. Бельгия (1 727 очков)
2. Франция (1 726)
3. Бразилия (1 676)
4. Хорватия (1 634)
5. Англия (1 631)
6. Португалия (1 614)
7. Уругвай (1 609)
8. Швейцария (1 599)
9. Испания (1 591)
10. Дания (1 589)

48. Россия (1 424).

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