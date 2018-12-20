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Путин о гонке вооружений: «Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ»

12:50, 20.12.2018
Путин о гонке вооружений: «Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ»
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о гонке вооружений и опасности ядерной войны. Он заявил, что Россия развивает свое вооружение в ответ на действия США.

По словам главы государства, западные политики развалили международную систему сдерживания гонки вооружений. Путин назвал новые вооружения РФ элементом сдерживания.

«Пусть потом не пищат, что мы добиваемся каких-то преимуществ», — заявил президент.

В целом же нынешнюю ситуацию глава государства назвал печальной. Опасность ядерной войны действительно выше, поскольку в нее всерьез не верят.

«В целом для человечества очень плохо. До этого нельзя доводить», — отметил Путин.

Следить за трансляцией пресс-конференции Путина можно здесь.

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