Уфимская «Агидель» разгромила «Динамо» во втором домашнем поединке

Уфимская «Агидель» взяла убедительный реванш за домашнее поражение (2:3) от питерского «Динамо» в рамках чемпионата Женской хоккейной лиги — 5:1.

Нападающий женской команды «Агидель» Алена Миллс прокомментировала удачный исход матча:



— Сегодня играли намного лучше, чем вчера, и победили. Мы лучше двигались, хорошие передачи отдавали друг на друга, поэтому и выиграли.

— На твоем счету сегодня хет-трик. Как тебе это удалось?

— Это все благодаря моим хорошим партнерам (смеется). Это серьезно, они отдавали мне классные пасы, а я оказывалась в нужном месте в нужное время.

