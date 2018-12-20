Власти Пермского края в 2019 году продолжат субсидировать авиарейсы в Казань и Самару

В 2019 году власти Пермского края продолжат субсидировать межрегиональные авиарейсы.

Субсидии в размере 87,6 млн рублей из бюджета Пермского края поступят по направлениям в Новосибирск, Краснодар, Казань, Самару, Калининград, Нижний Новгород и Сургут. Окончательный перечень маршрутов пока не утвержден, сообщили в региональном Минтрансе.

Всего с территории Пермского края в 2018 году осуществляются полеты по 42 направлениям: 17 международных и 25 региональных.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток пермского аэропорта за год увеличился на 15%.