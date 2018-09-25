Пассажиропоток пермского аэропорта за год увеличился на 15%

Рост пассажиропотока в международном аэропорту «Пермь» составил 15,3% к аналогичному периоду прошлого года. Данные приводит региональный Минтранс.

По информации ведомства, в течение 2018 года аэропорт обслужил более миллиона человек без учета транзитных пассажиров. Из них 846 тысяч человек воспользовались внутренними авиалиниями, 170 тысяч — международными.

Всего с января по август текущего года было выполнено 5 139 самолетовылета. Показатель на 6,9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в августе зафиксирован рост пассажиропотока в Анапу, Геленджик, Новосибирск, Ноябрьск, Усинск и Ираклион — более чем на 50%.

Напомним, ранее стало известно, что «Победа» запустит регулярные рейсы из Перми в Тбилиси.