Тихоокеанский флот поможет экологам вывезти «арестованных» касаток

Тихоокеанский флот готов оказать помощь экологам в транспортировке косаток и белух, которых сейчас держат в бухте Средняя в Приморье.



«ТОФ готов помочь, но пока экологи определяются с тем, что им нужно. Нам надо точно знать, куда, когда и как они собираются вывозить животных. От этого зависит, какие корабли мы подключим», — передает «РИА Новости» со ссылкой на флот.

Отмечается, что в настоящее время идут организационные моменты. Флот выразил готовность помочь, как только экологи определятся.

Накануне стало известно, что Кремль планирует обратиться к избранному губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой решить вопрос выловленных белух и косаток для перепродажи в китайские океанариумы.