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Кожемяко выиграл выборы губернатора Приморья

20:04, 16.12.2018
Кожемяко выиграл выборы губернатора Приморья
Фото: kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко выиграл повторные выборы главы региона после подсчета 99,04 процента протоколов.

За Кожемяко проголосовали 61,79% избирателей. Кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко поддержали 25,2%, сообщается на сайте Центризбиркома (ЦИК) России

Алексея Тимченко от «Партии роста» — 5,18%, за Розу Чемерис от партии «За женщин России» — 3,8%.

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