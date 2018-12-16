Кожемяко выиграл выборы губернатора Приморья
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко выиграл повторные выборы главы региона после подсчета 99,04 процента протоколов.
За Кожемяко проголосовали 61,79% избирателей. Кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко поддержали 25,2%, сообщается на сайте Центризбиркома (ЦИК) России
Алексея Тимченко от «Партии роста» — 5,18%, за Розу Чемерис от партии «За женщин России» — 3,8%.ОбществоВласть
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