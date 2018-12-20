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Бывший гендиректор «Ак Барс Капитала» Алексей Дорогов стал советником

11:13, 20.12.2018

«Ак Барс Капитал» подтвердил назначение Рамиля Гайзатуллина врио генерального директора компании.

«В компании идет процесс передачи дел, Алексей Дорогов в настоящий момент работает в «Ак Барс Капитал» в статусе советника», — рассказали «Реальному времени» в компании.

Напомним, о назначении управляющего региональным отделением Фонда соцстрахования РТ Рамиля Гайзатуллина в компанию стало известно накануне. Исполняющим обязанности управляющего отделением ФСС РФ по РТ назначен Камиль Фатыхов.

Часть экспертов связала уход Гайзатуллина с недавним скандалом, когда силовики вскрыли в одном из филиалов фонда мошенническую схему выплат пособий декретницам со сверхдоходами. Подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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