Экс-управляющий региональным отделением Фонда соцстрахования РТ назначен врио гендиректора «Ак Барс Капитала»
Управляющий региональным отделением Фонда соцстрахования РТ Рамиль Гайзатуллин назначен врио гендиректора УК «Ак Барс Капитал».
Об этом сообщается на официальном сайте организации. К исполнению функций руководителя Гайзатуллин приступил 16 декабря 2018 года, Эти обязанности возложены на него до 15 февраля 2019 года.
Исполняющим обязанности управляющего отделением ФСС РФ по РТ назначен Камиль Фатыхов, говорится на сайте фонда.Напомним, в августе стало известно, что филиал №1 Вахитовского района Казани регионального отделения Фонда социального страхования РТ стал объектом уголовного расследования. По версии следствия, врач горбольницы №7 Казани и сотрудники отделения ФСС РФ по РТ провернули аферу с декретными и за 2016—2017 годы похитили не менее 59 млн рублей. ЭкономикаБюджетФинансыБизнес Татарстан
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