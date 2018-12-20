Прокуратура Башкирии требует 19 лет колонии для мужчины, убившего онкобольную супругу

В Башкирии житель деревни Утягулово Зианчуринского района обвиняется в убийстве своей супруги.

По версии следствия, в апреле текущего года мужчина в состоянии алкогольного опьянения с особой жестокостью убил с помощью ножа свою 61-летнюю жену. Женщина страдала онкологическим заболеванием в последней стадии и едва могла передвигаться.

Фигурант уголовного дела ранее уже был приговорен к лишению свободы за особо тяжкое преступление. В 2014 году он до смерти избил односельчанина, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержал прокурор республики Андрей Назаров. С учетом тяжести преступления он предложил назначить злоумышленнику наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

Подсудимый частично признал вину.

Напомним, в Уфе перед судом предстанет женщина, по вине которой в ДТП погибли два человека.