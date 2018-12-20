Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии 2018 года

Работники сферы IT, транспорта и логистики, а также производства возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых сотрудников по итогам 2018 года.



Лидерами рейтинга стали работники IT-сферы. Их средняя зарплата колеблется от 48 тыс. рублей в Казани до 84 тыс. рублей в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Rabota.ru.

За ними следуют работники в сфере транспорта и логистики с зарплатой от 40 тыс. до 70 тыс. рублей в зависимости от региона. Третьими в рейтинге стали работники сферы производства со средней заработной платой от 40 тыс. рублей до 66 тыс. рублей.

Меньше всего платят специалистам в сфере маркетинга и рекламы — от 30 тыс. рублей в Казани до 54 тыс. рублей в Москве.