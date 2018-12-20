Эвакуационный рейс из Китая с туристами «Жемчужной реки» прибыл в Самару

Эвакуационный рейс из китайского Хайкоу с туристами «Жемчужной реки» прибыл в Самару ночью 20 декабря.

На борту в том числе находились туристы из Уфы, Казани и Москвы, которым туроператор предложил бесплатный трансфер из самарского аэропорта до города назначения, указанного в туристической путевке.

По информации ТАСС, рейс авиакомпании «ИрАэро» прибыл из Самары в Москву 20 декабря в 4.35 по московскому времени. На 21 декабря запланирован последний эвакуационный рейс с туристами «Жемчужной реки» в Хабаровск.

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу 7 декабря из-за долгов туроператора «Жемчужная река». В результате на острове Хайнань вынужденно задержались около 1,5 тысячи российских туристов, включая жителей Казани, Уфы и Самары.

11 декабря первый рейс с 373 российскими туристами из Китая вернулся в Казань.



