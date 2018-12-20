Россия сняла ограничения на предоставление политубежища

Президент России Владимир Путин снял ограничения на предоставление убежища политическим беженцам.

Как сообщает пресс-служба Кремля, порядок предоставления Россией политубежища был утвержден указом президента в 1995 году, а в 1997 году дополнен отдельными положениями. Документ в числе всего прочего определял условия и обстоятельства, при наличии которых иностранец не мог обратиться с соответствующим заявлением.

«Подписанный Президентом Российской Федерации Указ снял установленные 20 лет назад ограничения, не позволявшие предоставлять убежище политическим беженцам. При этом, безусловно, решения в дальнейшем будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом государственных интересов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее МВД предложило давать гражданство крымчанам, уехавшим до присоединения к России.