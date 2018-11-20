МВД предложило давать гражданство крымчанам, уехавшим до присоединения к России

МВД подготовило проект указа о предоставлении гражданства жителям Крыма, выехавшим с полуострова до его присоединения к России.

«В проекте указа, который министерство подготовило, предполагается, что люди, которые родились в Крыму и выехали до 18 марта 2014 года, получают гражданство России, минуя все административные процедуры. Это было бы справедливо», — сообщила врио начальника главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова.

По ее словам, сейчас вернувшиеся домой крымчане не могут получить гражданство России и «становятся иммигрантами на своей Родине», пишет «РИА Новости».

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил ужесточить правила получения гражданства и разрешить лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму.