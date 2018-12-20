Toyota Camry и Hyundai Solaris стали самыми угоняемыми автомобилями в России

По итогам января-сентября 2018 года Toyota Camry и Hyundai Solaris стали самыми угоняемыми автомобилями в России.

Так, Toyota Camry стала лидером по числу угонов в статистике компаний «МАКС» и «Росгосстрах» и заняла лидирующие позиции рейтингов «Ренессанс страхования» и «РЕСО-Гарантии». Hyundai Solaris также фигурирует в списках всех четырех страховщиков, пишет «РИА Новости».

Кроме того среди самых угоняемых большинство компаний назвали Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser. В некоторых сводках также присутствуют ВАЗ 2121, ГАЗ, УАЗ Patriot.

Ране сообщалось, что ООО «Тойота Мотор» планирует внедрить комплекс мер для защиты от угона и повышения безопасности покупки автомобиля на вторичном рынке.

Речь идет о противоугонном идентификаторе, так называемых микроточках, которые позволят сотрудникам ГИБДД и страховым компаниям определить числится автомобиль в угоне или нет.