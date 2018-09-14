В Toyota придумали новый способ защиты от угонов
ООО «Тойота Мотор» планирует внедрить комплекс мер для защиты от угона и повышения безопасности покупки автомобиля на вторичном рынке.
Речь идет о противоугонном идентификаторе, так называемых микроточках, которые позволят сотрудникам ГИБДД и страховым компаниям определить числится автомобиль в угоне или нет, передает «Твое авто». Около 10 тыс. идентификаторов будут находиться на кузове автомобиля и деталях.
Также компания расширит перечень деталей, маркированных VIN-номером. Отмечается, что новый метод защиты первыми получат Lexus ES и Lexus UX.
Ранее сообщалось, что Toyota возглавила рейтинг самых угоняемых автомобилей в России.БизнесТранспорт
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