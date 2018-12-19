Рафаэль Батыршин: «Ничего страшного, если мы «Автомобилист» после Нового года обгоним»

Защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин подвел итоги домашнего матча против магнитогорского «Металлурга» (3:4 бул.), отметив, что такие команды, как «Магнитка», играют в хоккей, а не сушат игру.



— Хорошая игра, было приятно играть сегодня. Очень жалко, что мы заработали только одно очко. Но с такими командами приятно играть, потому что они играют в хоккей, а не сушат игру. Плох был только результат.

— Вы, наверное, как никто другой знали, что «Магнитка» будет до конца бороться? Все-таки, играли там.

— Конечно, у них есть бригада, когда они вшестером выходят в концовках. Там, естественно, все на Сергея Мозякина играют. Так получилось, что им повезло с отскоком, забили.

— По такой игре «Ак Барс» потерял больше очков или результат закономерен?

— Да, жаль, что мы взяли только одно очко. Мое мнение — игра была наша. Может, по броскам мы и проигрывали, но, думаю, что мы потеряли сегодня одно очко.

— Шанс догнать «Автомобилист» до Нового года еще есть?

— Ничего страшного, если мы их после Нового года обгоним. Главное, на финише «регулярки» быть на первом месте, потому что это дает преимущество своей площадки. Прошлый плей-офф это подтверждает, когда мы удачно начали финал против ЦСКА, — приводит слова Батыршина корреспондент «Реального времени».

Следующий матч «Ак Барс» проведет 21 декабря в Казани против челябинского «Трактора». Начало игры в 19.00 мск.