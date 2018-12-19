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В Крыму задержали участника бандформирования, организовавшего тайник с 12 кг тротила

20:31, 19.12.2018
В Крыму задержали участника бандформирования, организовавшего тайник с 12 кг тротила
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму участника бандформирования, причастного к энергоблокаде полуострова и организовавшего тайник с 12 кг тротила и 200 патронами.

Мужчине предъявили обвинения в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ. Установлено, что тайник был организован обвиняемым весной 2018 года.

По данным ФСБ, задержанный причастен к деятельности националистического военизированного формирования «батальон им. Номана Челебиджихана» (подконтролен Ленуру Ислямову, организатору подрыва ЛЭП на территории Херсонской области в 2015 году).

Ранее Следственный комитет России совместно с ФСБ задержал двух ранее неизвестных членов банды Шамиля Басаева — Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева. Их подозревают в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Происшествия
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