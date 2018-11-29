СК сообщил о задержании двух ранее неизвестных членов банды Басаева

Следственный комитет России совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) 28 ноября задержал двух ранее неизвестных членов банды Шамиля Басаева — Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева. Их подозревают в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Дудиева и Донашева уже арестовали «в связи с особой тяжестью совершенных преступлений», в ближайшее время им будет предъявлено обвинение, сообщает СК.

Напомним, что в 2000 году в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни банда под руководством Басаева и Хаттаба напала на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании в Москве члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на город Буденновск в 1995 году.